Иран не чинит препятствий контролю со стороны МАГАТЭ – вице-президент

БАКУ /Trend/ - Иран до сих пор не чинил препятствий контролю со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не намерен этого делать.

Как сообщает Trend, об этом заявил 14 декабря вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мохаммед Эслами журналистам в Тегеране на полях мероприятия, посвященного презентации новых достижений в области ядерной энергетики.

По его словам, на сегодняшний день Международное агентство по атомной энергии всегда осуществляло свой контроль в рамках Соглашения о гарантиях (NPT) в связи с ДНЯО.

Эслами отметил, что Иран предпринимает шаги в рамках правил МАГАТЭ, и если рамки действий увеличатся с 3 до 5 разделов, то вполне естественно, что и в этом объеме будет усилен контроль. Но некоторые стороны намерены сеять беспокойство, связанное с ядерной программой Ирана.

Комментируя вопрос о том, будет ли создан новый формат для решения ряда вопросов между Ираном и МАГАТЭ после утверждения антииранской резолюции, вице-президент сказал, что продолжается сотрудничество в рамках согласованного между Ираном и МАГАТЭ заявления.

Отметим, что в марте прошлого года (2023) между Ираном и МАГАТЭ было достигнуто соглашение и сделано заявление по соглашению. В соответствии с соглашением, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ происходит в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашения о гарантиях (NPT).

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента от 23 февраля того же года Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и Дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Таким образом, механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.