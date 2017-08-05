Вице-премьер РФ Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что встретился в Тегеране с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, передает РИА Новости.

Ранее источник в аппарате Рогозина сообщал, что в ходе встречи с министром будут обсуждаться поставки российских вооружений; страны предварительно договорились усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список.

"Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить", — написал Рогозин в субботу в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось также, что Рогозин посещает Иран для участия в церемонии инаугурации президента страны.