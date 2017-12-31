Глава МВД Ирана: бдительность иранского народа сорвет любой заговор

События последних дней вызвали беспокойство и неудовлетворенность нашего дорогого народа, сказал министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, комментируя недавние протесты в некоторых городах страны, передает агентство ИРНА.

По его словам, недавно созданная атмосфера не принесет пользы безопасности, производству и занятости в стране.



"В последние годы иранский народ, следуя правилам, проводил различные митинги, различные ветви власти страны вслед за их требованиями пытались решить многие из них",- сказал министр.



"Те, кто наносят ущерб общественной собственности и создают беспорядки, несут ответственность перед законом",- сказал Рахмани-Фазли, добавив, что "они должны отвечать за свое поведение".



Он подчеркнул, что правительство, Меджлис (парламент) и судебная власть полны решимости изучить требования людей, чтобы решить их проблемы.



Отметив, что некоторые люди злоупотребляют недавними событиями в социальных сетях, министр внутренних дел сказал: "Они стремятся к созданию насилия и хаоса. Конечно, такое поведение будет повержено".



По словам министра, в рамках безопасности, порядка и спокойствия требования будут соблюдаться более эффективно.



"Наш дорогой народ всегда отстаивал и будет продолжать остаивать свои права с помощью юридических средств",- добавил он.



Он попросил народ успокоиться, следовать закону и сохранять единство, что отвечает всеобщим требованиям народа.



За последние 3 дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

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