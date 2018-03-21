США не будут выдавать лицензии на поставки авиатехники Ирану

21 марта 2018 22:01 (UTC+04:00)

Действующая администрация США не намерена выдавать лицензии на поставки авиационной техники и запчастей для самолетов Ирану. Об этом в среду заявил директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Иранцы несколько раз предъявляли претензии насчет [невыдачи] лицензий, в особенности в сфере гражданской авиации. Я сказал им, что они используют свою пассажирскую авиацию для перевозки террористов и оружия по всему Ближнему Востоку, включая Сирию, и мы не будем выдавать лицензии в ущерб нашей национальной безопасности", - сказал дипломат.

США призывают Тегеран к проведению реформ в гражданской авиации и экономике, добавил Хук. "Но мы не станем выдавать лицензии во вред нашей национальной безопасности или наших союзников", - заверил он. При этом, заметил Хук, в основном это касается именно запасных частей. Выданные предыдущей администрацией США лицензии будут действовать и далее.

В июне 2016 года стало известно, что Иран разместил у американской авиакомпании Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд. Тегеран также заказал 118 коммерческих пассажирских самолетов у главного конкурента американской компании - европейского концерна Airbus. Стоимость сделки оценивается в €22 млрд.

В сентябре 2016 года минфин США начал выдавать лицензии Ирану на экспорт первых партий самолетов Boeing. Но новая администрация президента Дональда Трампа этот процесс приостановила.

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