Минфин США расширил список санкций в киберсфере против Ирана

23 марта 2018 19:36 (UTC+04:00)

Вашингтон внес в список санкций 10 физических лиц и одно юридическое лицо из Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

Санкции внесены в связи с исполнительным указом, который позволяет подобные меры в ответ на "значительные злонамеренные действия" в киберсфере и направлен в основном на хакеров и на государственные структуры, которые, по мнению США, пытаются красть с помощью интернета правительственные и коммерческие секреты в США.

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Azernews Newspaper
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