Иран осудил нападение на Сирию и предупредил о серьезных последствиях

14 апреля 2018 09:27 (UTC+04:00)

Иран выступил с резким осуждением атаки на Сирию и предупредил о негативных последствиях для всего региона. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, цитируя заявление иранского министерства иностранных дел, передает ТАСС.

Тегеран решительно осуждает агрессию против Сирии, говорится в заявлении. В нем отмечается, что Иран "предупреждает о негативных последствиях атак по сирийской территории для всего региона и мира".

МИД Ирана призвал все международное сообщество "осудить и совместно противостоять этой агрессии".

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