Могерини рассказала, с чем связано рассмотрение санкций против Ирана

Предложения рассмотреть новые санкции против Ирана не связаны с ядерной сделкой, речь идет о ситуации вокруг Сирии, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет РИА Новости.

Она подтвердила полную поддержку ЕС выполнению ядерного соглашения с Ираном, отметив, что ситуация в Сирии должна рассматриваться отдельно от вопросов в рамках соглашения.

"Как я уже говорила утром, сегодня не планировалось решений по санкциям. Ряд санкций уже действуют… Но предложения, которые поступают от ряда стран, относятся к конфликту в Сирии, а не к соглашению по ядерной программе", - заявила она по итогам встречи глав МИД ЕС.

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