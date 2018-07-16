Иран подал жалобу на США в международный суд ООН

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран обратился в Международный суд ООН с жалобой на США из-за введения односторонних санкций, передает РИА Новости.

"Сегодня Иран обратился с жалобой в Международный суд ООН, чтобы США понесли ответственность за их незаконное повторное введение односторонних санкций. Иран привержен верховенству закона перед лицом пренебрежения США дипломатией и правовыми обязательствами. Это долг — противостоять их привычке нарушать международный закон", — говорится в заявлении министра.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

ЕС планирует в качестве защитной меры от последствий односторонних санкций США в отношении Ирана с пятницы начать применение положений "блокирующего постановления", которое запрещает европейским компаниям выполнять эти ограничительные меры и позволяет не признавать соответствующие экстерриториальные судебные решения.

Впервые такие меры ЕС применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от американских санкций. Кроме того, положения "блокирующего постановления" были распространены в отношении принятых США в том же году санкций против Ирана и Ливии.

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