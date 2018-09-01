Иран намерен расширить возможности своих баллистических и крылатых ракет

Иран планирует расширить возможности своих баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил в субботу заместитель министра обороны Ирана по международным делам Мохаммад Ахади, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.

"Расширение возможностей различного типа баллистических и крылатых ракет, получение нового поколения истребителей, а также судов и подводных лодок, оснащенных различными видами оружия, входит в новые планы министерства [обороны]", - приводит телеканал его слова.

Ахади добавил, что санкции Совета Безопасности ООН не смогли остановить развитие оборонной промышленности Ирана.

Иран с 1990-х годов развивает собственную ракетную программу. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению развития ракетной отрасли, мотивирую это тем, что у соперников страны в регионе баллистические ракеты приняты на вооружения. Вашингтон неоднократно критиковал Тегеран за развитие ракетной программы.

13 марта президент США Дональд Трамп принял решение продлить на один год санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

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