МИД РФ: МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном обязательств по ядерной сделке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран неукоснительно соблюдает обязательства по ядерной сделке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Гендиректор в очередной раз подтверждает неукоснительное соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД. Такое заключение само по себе — свидетельство исключительно мирного характера иранской ядерной программы. Оно демонстрирует, что в этом вопросе СВПД эффективно справляется со своими задачами", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано выпустил очередной доклад о проверочной деятельности агентства в Иране в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совета безопасности ООН. Как пояснила дипломат, документ будет рассмотрен на открывающейся 10 сентября сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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