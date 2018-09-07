МИД РФ: МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном обязательств по ядерной сделке

7 сентября 2018 12:50 (UTC+04:00)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран неукоснительно соблюдает обязательства по ядерной сделке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Гендиректор в очередной раз подтверждает неукоснительное соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД. Такое заключение само по себе — свидетельство исключительно мирного характера иранской ядерной программы. Оно демонстрирует, что в этом вопросе СВПД эффективно справляется со своими задачами", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано выпустил очередной доклад о проверочной деятельности агентства в Иране в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совета безопасности ООН. Как пояснила дипломат, документ будет рассмотрен на открывающейся 10 сентября сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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