Роухани заявил, что США стремятся сменить власть в Иране

14 октября 2018 15:04 (UTC+04:00)

США хотят сменить власть в Иране посредством снижения легитимности действующего правительства. Об этом, как сообщило агентство Reuters, как передаёт ТАСС заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Снижение легитимности системы является их конечной целью. Когда они говорят об избавлении, смене режиме их собственными словами, как происходит смена власти? Посредством снижения легитимности, в противном случае режим не изменится", - приводит Reuters слова иранского президента.

По словам Роухани, как сообщает агентство, США используют психологические и экономические приемы ведения войны и ставят под вопрос легитимность Исламской Республики Иран для смены власти в стране.

Отношения США и Ирана обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. В мае этого года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роухани считает, что США вернутся в ядерную сделку
Политика 26 сентября 23:26
США пытаются сделать международные институты неэффективными, заявил Роухани
Политика 26 сентября 02:55
Роухани предложил создать механизм безопасности стран Персидского залива
Политика 25 сентября 23:58
Роухани призвал США вернуться к переговорам в рамках ООН
Политика 25 сентября 22:52
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
США 25 сентября 15:32
Роухани не исключил, что Иран может перекрыть Ормузский пролив
Политика 25 сентября 01:28
Лента новостей
Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в сентябре
Казахстан 16:04
В Ватикане канонизировали папу римского Павла VI и архиепископа Ромеро
Европа 15:46
Опрос: рейтинг партийного блока Меркель обновил антирекорд
Европа 15:24
Хабиб Нурмагомедов вызвал американского боксера Флойда Мэйуэзера на бой
Спорт 14:44
В тюрьме Сан-Ремо произошел бунт заключенных
Европа 14:24
В Австралии три человека пострадали при нападении кенгуру
Другие страны 14:04
Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO
Спорт 13:44
Всемирный банк намерен выделить миллиард долларов на помощь Индонезии
Другие страны 13:24
В Катаре прокомментировали исчезновение саудовского журналиста
Арабские страны 13:01