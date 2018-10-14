Роухани заявил, что США стремятся сменить власть в Иране

США хотят сменить власть в Иране посредством снижения легитимности действующего правительства. Об этом, как сообщило агентство Reuters, как передаёт ТАСС заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Снижение легитимности системы является их конечной целью. Когда они говорят об избавлении, смене режиме их собственными словами, как происходит смена власти? Посредством снижения легитимности, в противном случае режим не изменится", - приводит Reuters слова иранского президента.

По словам Роухани, как сообщает агентство, США используют психологические и экономические приемы ведения войны и ставят под вопрос легитимность Исламской Республики Иран для смены власти в стране.

Отношения США и Ирана обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. В мае этого года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

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