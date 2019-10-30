Зариф: запуск конституционного комитета - это лишь начало политического процесса в Сирии

30 октября 2019 00:39 (UTC+04:00)

Запуск работы конституционного комитета является только началом политического процесса по урегулированию кризиса в Сирии. Об этом заявил во вторник иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России, Ирана и Турции о запуске сирийского конституционного комитета, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск Конституционного комитета является только началом политического процесса в Сирии", - сказал он.

В Тегеране также выразили уверенность в том, что территория Сирии должна контролироваться сирийскими войсками и правительством.

Зариф при этом отметил, что международное сообществ должно поддержать начало политического процесса по решению кризиса в Сирии. "Международное сообщество должно поддержать политическое решение сирийского конфликта, - сказал он. - Нет военного решения кризиса в Сирии".

Глава иранского МИД также заявил, что Иран и Россия останутся в Сирии до тех пор, пока этого хотят правительство и народ этой страны."Мы будем в Сирии до тех пор, пока этого хотят правительство и народ Сирии", - сказал Зариф. Министр отметил, что "Россия и Иран находятся на сирийской территории по приглашению правительства этой страны".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД РФ, Ирана и Турции приветствовали запуск сирийского Конституционного комитета
Россия 03:39
Главы МИД России, Ирана и Турции проводят встречу со спецпосланникон ООН по Сирии
Россия 00:10
В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии
Россия 29 октября 21:41
Спецназ США в ходе операции на севере Алеппо захватил пятерых террористов
США 29 октября 02:34
Спецпосланник генсека ООН по Сирии встретится 29 октября с главами МИД РФ, Турции и Ирана
В мире 28 октября 21:36
Трамп не уведомлял конгресс об операции против аль-Багдади
США 27 октября 22:55
Лента новостей
На юго-востоке Калифорнии объявили экстремальный режим пожарной опасности
США 04:43
Ученые рассказали, куда планируют приземлить капсулу с лунным грунтом
В мире 04:22
Главы МИД РФ, Ирана и Турции приветствовали запуск сирийского Конституционного комитета
Россия 03:39
Глава компании Luxottica возглавил список самых богатых итальянцев
Европа 03:15
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
США 02:55
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Россия 02:30
Johnson & Johnson заявила об отсутствии асбеста в отозванной партии детской присыпки
США 02:05
В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции
США 01:52
Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря
Европа 01:38