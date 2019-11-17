Более 20 человек погибли за два дня акций протеста в Иране

17 ноября 2019 13:12 (UTC+04:00)

Более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу не поступало. Минувшим днем власти города Синджан, расположенного на юге страны, объявили о гибели одного человека во время протестов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США осудили попытки Ирана отключить интернет в стране
США 09:15
Власти Ирана пригрозили протестующим действиями в ответ на беспорядки
Иран 08:43
ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах
В мире 05:46
Ирак закрыл погранпереход с Ираном из-за протестов
Арабские страны 00:40
В Тегеране из-за снегопада закрыли школы
Иран 00:13
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
США 16 ноября 21:34
Лента новостей
Айдын Сафиханлы: Баку стал площадкой для урегулирования межцивилизационных и межконфессиональных отношений
Политика 13:15
Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Беларусь 12:51
В Канаде продали черную корову за рекордные $106 тыс.
Другие страны 12:25
Токио и Сеул не достигли прогресса в решении спора вокруг договора о разведданных
Другие страны 12:09
В Шри-Ланке оппозиционный кандидат выиграл президентские выборы
Другие страны 11:46
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% акций
Арабские страны 11:32
Торт для девочек! Блистательные Ирина Муравьева и Людмила Полякова затеяли женитьбу в Баку (ФОТО)
Культура 11:22
Явка избирателей на парламентских выборах составила 37,14% - ЦИК
Беларусь 11:17
В Бангладеш семь человек погибли при взрыве газопровода
Другие страны 11:13