Иран обвинил США в сокрытии информации о потерях в результате удара по их базам

Власти США скрывают данные о погибших в результате атаки Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом во вторник заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамазан Шариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Слово "погибшие" в американских публикациях превратилось в "черепно-мозговые травмы", - цитирует его агентство Fars. - Они скрывают ущерб от нашего удара по базе Айн-эль-Асад".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.