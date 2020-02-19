МИД Ирана прокомментировал встречу Зарифа с некоторыми членами Конгресса США

Встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с некоторыми членами Конгресса США является частью публичной дипломатии. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави вTwitter.

"Мохаммад Джавад Зариф всегда говорил, что встречается с некоторыми членами Конгресса США, которые просят его рассказать о политике и взглядах Исламской Республики Иран и реалиях региона", - написал Мусави.

"Эти меры являются частью публичной дипломатии, включая встречи с элитами, визит аналитических центров и встречи с представителями СМИ", - добавил он.