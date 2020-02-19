В Иране анонсировали визиты глав МИД Австрии и Нидерландов в Тегеран

Министры иностранных дел Австрии и Нидерландов Александер Шалленберг и Стеф Блок совершат в ближайшее время визиты в Тегеран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"В переговорах с двумя европейскими министрами… иранская сторона намерена критически высказаться относительно бездействия Европы в выполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий и пассивности в отношении навязывания США экстерриториальных правил", - сообщил Мусави.

Согласно заявлению в Telegram-канале иранского МИД, на встречах с дипломатами будет подниматься и вопрос о безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе.