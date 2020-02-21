Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек ООН Антониу Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии соглашения между США и радикальным движением "Талибан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Глава МИД Ирана и генсек ООН в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане", - сообщило министерство иностранных дел Ирана в своем Telegram-канале.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. "Талибан" в свою очередь подтвердил дату.

Подобное заявление со стороны Вашингтона и талибов было сделано на фоне недавно объявленных результатов президентских выборов в Афганистане, где действующий президент страны Ашраф Гани был переизбран.