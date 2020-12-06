Министр иностранных дел Сирии посетит Тегеран
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде объявил о первом зарубежном визите нового министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада в Иран, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Фейсал Мекдад проведет встречи и переговоры с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и другими официальными лицами Исламской Республики Иран.
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