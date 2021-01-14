Министр иностранных дел Ирана посетит Москву

Визит в Москву министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа состоится в январе. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В январе, кстати, ожидается визит [в Москву] министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа", - сказал он.