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Замглавы МИД РФ встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

Политика Материалы 5 ноября 2022 14:41 (UTC +04:00)
Замглавы МИД РФ встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел в Тегеране встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН, которая проходит в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН в Тегеране заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства России в Иране.

Подробности не приводятся.

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