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Парламент Ирана не закроет Ормузский пролив в ответ на санкции ЕС

Политика Материалы 24 января 2023 09:31 (UTC +04:00)
Парламент Ирана не закроет Ормузский пролив в ответ на санкции ЕС

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Меджлис (однопалатный парламент) Исламской Республики Иран не рассматривает закрытие Ормузского пролива в качестве ответных мер на потенциальное решение Европарламента включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Об этом в понедельник заявил официальный представитель президиума иранского парламента Сейед Низами Мусави агентству ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Группа членов парламента разработала и предложила план под названием "Контрмеры", - заявил он. - В нем нет упоминания о планах закрыть Ормузский пролив". Мусави добавил, что "у исламской республики есть множество различных вариантов действий против угроз со стороны врагов, она использует их в случае необходимости и в соответствии с уровнем этих угроз, считая это своим законным правом".

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