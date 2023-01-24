Парламент Ирана не закроет Ормузский пролив в ответ на санкции ЕС

Меджлис (однопалатный парламент) Исламской Республики Иран не рассматривает закрытие Ормузского пролива в качестве ответных мер на потенциальное решение Европарламента включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Об этом в понедельник заявил официальный представитель президиума иранского парламента Сейед Низами Мусави агентству ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Группа членов парламента разработала и предложила план под названием "Контрмеры", - заявил он. - В нем нет упоминания о планах закрыть Ормузский пролив". Мусави добавил, что "у исламской республики есть множество различных вариантов действий против угроз со стороны врагов, она использует их в случае необходимости и в соответствии с уровнем этих угроз, считая это своим законным правом".