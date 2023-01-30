МИД РФ анонсировал визит министра иностранных дел Ирана в Россию

Визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Россию состоится, пока конкретных дат нет. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время рассматриваем различные даты. Визит состоится, пока нет конкретных дат, он был не отменен, а перенесен", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Ирана были запланированы на 17 января в Москве. Позднее в МИД РФ сообщили ТАСС, что переговоры перенесены на более поздний срок по договоренности сторон.