Иранская делегация вскоре посетит Саудовскую Аравию

Глава отдела по делам Персидского залива МИД Ирана Алиреза Энайати сообщил, что делегация из Ирана в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По словам дипломата иранская делегация обсудит с саудовской стороной возобновление работы посольства Исламской Республики в Саудовскую Аравию.

"Мы достигли первоначальных договоренностей с Саудовской Аравией ... Иранская делегация обсудит возобновление работы посольства и консульства Ирана в Эр-Рияде и Джидде", отметил Энайати.

Ранее в субботу делегация Саудовской Аравии прибыла в Иран, чтобы обсудить процедуры возобновления работы посольства Эр-Рияда в Тегеране и консульства в Мешхеде после того, как Тегеран и Эр-Риад в Китае договорились восстановить дипломатические отношения.