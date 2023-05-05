Иран заявил о строительстве авианосца нового поколения

Предприятия иранского военно-промышленного комплекса начали строить авианосец нового поколения. Об этом в пятницу сообщил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одна из главных для нас на сегодняшний день программ - строительство авианосца, аналогов которому в мире не будет, - цитирует Тангсири агентство Tasnim. - Он будет способен разместить на борту не только самолеты, но и ракетные катера".

Командующий ВМС КСИР также отметил богатый опыт Ирана в судостроении, в частности, кораблей "Шахид Рудаки" и "Шахид Махдави". Многоцелевой боевой корабль "Шахид Махдави" поступил на вооружение ВМС КСИР в марте этого года. Он располагает боевыми ракетными катерами класса "Ашура" и "Тарек", обладающими высокой маневренностью, а также 99 пусковыми установками ракет дальностью от 10 до 180 км, различными БПЛА, современными комплексами ПРО и РЛС.

"Его ["Шахида Махдави"] строительство было успехом, и сейчас отечественные специалисты занимаются созданием кораблей нового поколения и модернизацией существующих", - отметил Тангсири.