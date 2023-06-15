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Президент Ирана прибыл с рабочим визитом на Кубу

Политика Материалы 15 июня 2023 10:04 (UTC +04:00)
Президент Ирана прибыл с рабочим визитом на Кубу

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В среду вечером президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси прибыл на Кубу с официальным визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, сообщает Trend.

Бруно Родригес Паррилья поделился информацией о прибытии президента Ирана на Кубу в своем твиттере, отметив, что их страны тепло приветствуют главу Исламской Республики. Официальный визит Эбрахима Раиси предполагает продолжение укрепления двусторонних отношений, которые уже существуют уже почти 44 года, а также активизацию сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

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