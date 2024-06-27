БАКУ /Trend/ - За пост президента Ирана будут бороться 4 кандидата.

Как передает Trend, об этом сообщил Избирательный штаб при министерстве внутренних дел Ирана.

Завтра на президентских выборах 14-го созыва будут бороться 4 кандидата – Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмухаммади, Саид Джалили и Мухаммед Багир Галибаф.

Избирательный штаб сообщил, что 2 человека сняли свою кандидатуру с выборов. Это Амир Гусейн Газизаде Хашеми и Алирза Закани.

Отметим, что президентские выборы в Иране начнутся в 08:00 по местному времени.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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