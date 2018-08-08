В Тегеране три человека погибли при взрыве в спортивном комплексе

8 августа 2018 12:28 (UTC+04:00)

Трое рабочих погибли при взрыве на спортивном комплексе "Энгелаб" в столице Ирана Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство IRNA.

Как сообщается, взрыв произошел в ночь на среду в секции установки, рабочие в этот момент находились в котельной.

По словам представителя пожарного отделения Тегерана Джалаля Малеки, взрыв не повредил здание и не вызвал пожар. Причина инцидента расследуется.

Спортивный комплекс "Энгелаб" ежедневно принимает около 10 тысяч посетителей, отмечает агентство.

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