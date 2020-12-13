Иран вошел в число 14 ведущих стран мира по научным достижениям

В этом году Исламская Республика Иран впервые смогла войти в число 14 ведущих стран мира по числу научных исследований.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил заместитель министра науки, исследований и технологий страны Голамхосейн Рахими.

«За последнее десятилетие Иран смог занять 15-е место в мире по количеству научных статей, а в этом году 14-е место. Увеличилось количество ссылок на статьи иранских ученых по всему миру», - отметил он.

По его словам, «Иран добился больших успехов в области науки и технологий, работал над устранением недостатков в области образования и добился определенных успехов».

«Технологические структуры были активированы в стране в последнее десятилетие, хотя еще не ощущались на международном уровне. Если развитие технологий, основанных на знаниях, будет столь же быстрым и ускоренным, то в ближайшие годы в области новых и передовых технологий мы можем занять достойную международную позицию», - заключил министр.