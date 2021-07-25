Национальная железная дорога Ирана включенa в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество 25 июля 2021 23:31 (UTC+04:00)
Национальная железная дорога Ирана включенa в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Сегодня, в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в режиме онлайн и в Фучжоу (Китай), Комитет всемирного наследия включил в список всемирного наследия ЮНЕСКО Национальную железную дорогу Ирана, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Национальная железная дорога Ирана известна как "железная дорога Север-юг" протяжённостью1400 км.

Начало строительства иранской железной дороги было одобрено в 1926 году, а через год иранские, немецкие и американские инженеры начали строительство этого 1394-километрового участка.

16 июля в Центре культуры и искусства в Фучжоу, Китай, состоялось открытие 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая продолжится в режиме онлайн до 31 июля. В ходе сессии Комитет в составе 21 члена, в частности, изучит состояние сохранения 255 объектов, уже включенных в Список всемирного наследия, 53 из которых также включены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В настоящее время в Список всемирного наследия предлагается включить 39 новых объектов (6 природных и 33 культурных).

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