В Хойском районе Ирана в результате землетрясения повреждено более девяти тысяч квартир

БАКУ /Trend/ - 28 января в результате землетрясения в Хойском районе провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана было повреждено 9250 квартир.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор жилищного фонда Ирана Акбар Никзад.

По его словам, 1,75 тысяч квартир были полностью разрушены и подлежат реконструкции, а 7,5 тысяч - серьезно повреждены и нуждаются в ремонте.

Глава Общества Красного полумесяца провинции Западный Азербайджан Хамид Махбуби сообщил, что после землетрясения 76,8 тысяч человек, пострадавших от землетрясения, были размещены во временных убежищах или палатках.

Напомним, что около 21:00 по местному времени 28 января в Хойском районе произошло землетрясение силой 5,9 балла. В результате землетрясения погибли 3 человека, 1 167 получили ранения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)