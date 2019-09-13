Процедура выписки предыдущего собственника с квартиры

Вопрос:

Здравствуйте. При получении справки с места жительства оказалось, что предыдущий собственник квартиры и члены его семьи все еще зарегистрированы по старому адресу. В договоре купли-продажи указано, что он обязуется выписаться в течение 10 дней. Прошло уже 10 лет. Попросил его любезно выписаться несколько раз безрезультатно. Распишите, пожалуйста по порядку процедуру выписки с квартиры предыдущего собственника и членов его семьи.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Данный вопрос может быть решён только в судебном порядке

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