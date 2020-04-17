Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый Вадим Шнеер. Мне 47, в 2018 году я родила дочь. Я не замужем, но у дочери есть отчество. С отцом ребёнка мы с дочерью не контактируем. Могу ли я считать себя матерью-одиночкой? И положено ли моему ребёнку пособие? Заранее благодарю.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Вы имеете право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Понятие мать-одиночка у нас в законодательстве отсутствует.

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