Может ли гражданин России приобрести недвижимость в Азербайджане?

Вопрос:

Здравствуйте! Являюсь гражданином России, могу ли я приобрести недвижимость в Азербайджане? Какие налоги и в каком размере нужно будет платить? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Да, вы можете купить недвижимое имущество в Азербайджане (за исключением земли, которую иностранные граждане и лица без гражданства могут только арендовать).

Собственники недвижимого имущества уплачивают налог на имущество, который исчисляется следующим образом:

к каждому квадратному метру площади зданий (в отношении жилых помещений — части, превышающей 30 квадратных метров), находящихся в их частной собственности, применяются ставки, указанные в следующей таблице (если здание располагается в Баку, то с применением к данным ставкам установленных соответствующим органом исполнительной власти коэффициентов не ниже 0,7 и не выше 1,5):

Населенные пункты Жилые и нежилые помещения, находящиеся в частной собственности физического лица (в манатах) Баку 0,4 города Гянджа, Сумгаит и Абшеронский район 0,3 Другие города (за исключением городов районного подчинения), районные центры 0,2 Города, поселки и села районного подчинения (за исключением поселков и сел городов Баку и Сумгайыт, а также Апшеронского района) 0,1

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