Может ли гражданин России приобрести недвижимость в Азербайджане?

Вопрос:
Здравствуйте! Являюсь гражданином России, могу ли я приобрести недвижимость в Азербайджане? Какие налоги и в каком размере нужно будет платить? Спасибо!
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Да, вы можете купить недвижимое имущество в Азербайджане (за исключением земли, которую иностранные граждане и лица без гражданства могут только арендовать).
Собственники недвижимого имущества уплачивают налог на имущество, который исчисляется следующим образом:
к каждому квадратному метру площади зданий (в отношении жилых помещений — части, превышающей 30 квадратных метров), находящихся в их частной собственности, применяются ставки, указанные в следующей таблице (если здание располагается в Баку, то с применением к данным ставкам установленных соответствующим органом исполнительной власти коэффициентов не ниже 0,7 и не выше 1,5):
|
Населенные пункты
|
Жилые и нежилые помещения, находящиеся в частной собственности физического лица (в манатах)
|Баку
|
0,4
|города Гянджа, Сумгаит и Абшеронский район
|
0,3
|Другие города (за исключением городов районного подчинения), районные центры
|
0,2
|Города, поселки и села районного подчинения (за исключением поселков и сел городов Баку и Сумгайыт, а также Апшеронского района)
|
0,1
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