"Откроем для себя Вселенную": в Азербайджане объявлен фотоконкурс

ВАКУ /Trend Life/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) при поддержке Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) объявляет фотоконкурс "Откроем для себя Вселенную", сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.

Выполненные профессиональными фотографами и любителями фотографии, отражающие красоты неба, принимаются до 20 сентября.

После того как фотографии будут закодированы, профессиональное жюри в лице директора Шамахинской астрофизической обсерватории, члена-корреспондента НАНА Намига Джалилова, директора Института архитектуры и искусств НАНА, члена-корреспондента НАНА Эртегина Саламзаде и председателя правления Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиба Гасаноглу оценит их.

Три фотографа, запечатлевшие самые красивые виды неба, получат подарки и возможность отдыха в центре астротуризма "Путешествие во Вселенную", будут награждены специальным дипломом обсерватории. Результаты конкурса будут обнародованы на официальном сайте обсерватории. По итогам конкурса предусмотрена организация фотовыставки, на которой будет представлено до 30 фотографий участников. Фотографам, принявшим участие в выставке, будут вручены сертификаты.

Условия фотоконкурса:

– Обязательно присутствие на фотографиях небесных тел – Солнца, Луны, звезд;

– Помимо названия, каждое фото должно сопровождаться именем и фамилией автора. На фотографиях нельзя размещать подпись автора или логотип;

– Фотографии должны быть сделаны в течение последнего года;

– Фотографии могут быть цветными или черно-белыми;

– Фотографии должны быть выполнены в формате JPEG, длинная сторона фотографии не должна превышать 1500 пикселей, отобранные для выставки фотографии должны быть представлены в крупном формате. При необходимости жюри имеет право потребовать начальный вариант фотографии;

– Один автор может представить не более трех работ;

– Запрещено присвоение чужих фотографий, размещенных в интернете;

– Фотографии, сделанные посредством мобильного телефона, а также обработанные фоторедактором, не принимаются;

– Участник гарантирует, что использование фотографий на конкурсе не нарушает прав третьих лиц, несет юридическую ответственность за нарушение этих прав;

– Представивший фотографию участник должен подтвердить, что право на данную фотографию принадлежит только ему. В противном случае он будет отстранен от участия в конкурсе;

– Фотографии должны быть отправлены на электронный адрес shaophoto1@gmail.com не позднее 20 сентября 2017 года.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.shao.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)