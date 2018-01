В Баку выступит швейцарский Король буги-вуги Сильван Цинг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 27 января в Международном центре мугама и 28 января в The Landmark Hotel Baku состоится концерт известного швейцарского пианиста исполнителя в жанре буги-вуги, блюза и джаза Сильвана Цинга (Silvan Zingg), сообщили Trend Life организаторы.

"Посольство Швейцарии в Азербайджане, Международный центр мугама и The Landmark Hotel Baku представляют захватывающее и творческое выступление Сильвана Цинга. Программа концерта ожидается очень веселой, это в свою очередь очень хорошее начало нового года в Баку. Позитивная энергия Цинга приведет в восторг зрителей", - говорится в сообщении.

Критики, вдохновляясь его техникой исполнения и энтузиазмом, представляют его как необычного пианиста. Сильван Цинг является лауреатом международных конкурсов и носит титул The Boogie Woogie ambassador from Switzerland. Его также называют швейцарским Королем буги-вуги. Пианист выступал на одной сцене с такими выдающимися знаменитостями как Чак Берри, Рей Чарьлз, Кэти Вебстер, Сэмми Прайс, Мемфис Слим, Чемпион Джек Дюпри, Тито Джексон и др. Zingg выступил больше чем на 1000 концертах в более 30 странах. Он дал свой первый заграничный сольный концерт в 18 лет. Он был самым молодым пианистом- европейцем. Его самый большой хит “Dancing The Boogie” набрал в YouTube более 10 миллионов просмотров. Именно благодаря любви к этому жанру музыки в 2002 году он стал основателем Международного фестиваля буги-вуги в Лугано (Швейцария), который до сих пор вызывает большой интерес в Швейцарии. В нем участвуют известные конферансье и музыканты мира.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iTicket.az. Воскресный концерт в The Landmark Hotel Baku будет по пригласительным.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

