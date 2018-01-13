В Баку пройдет презентация фильма о Карабахской войне

13 января 2018 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 16 января состоится презентация отечественного художественного фильма "Geyilməmiş ayaqqabılar", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Режиссером, автором сценария и главным продюсером фильма является Рза Рзаев, оператор-постановщик – Эльман Алиев, художник-постановщик – Магеррам Алиев, композитор – Вячеслав Шулин, продюсер – Махир Джанас.

В фильме, посвященном Карабахской войне, снялись Гюльзар Гурбанова, Бахруз Вагифоглу, Дениз Гасанов и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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