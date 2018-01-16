100-летие Гара Гараева в Баку отметят яркой премьерой

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 3 февраля состоится премьера балета "Гойя", посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Хореографом-постановщиком балета является заслуженный артист Эстонии, художественный руководитель Санкт-Петербургского балетного фестиваля "Dance Open", член Международного совета по танцу при ЮНЕСКО, президент Международного фонда наследия Мариуса Петипа Василий Медведев, хореографические постановки которого идут с большим успехом в лучших оперных театрах мира. Художником-постановщиком является академик Российской академии художеств, профессор, член Союза художников России Дмитрий Чербаджи. Автор либретто - известный писатель Яна Темиз (Турция), хормейстер спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева. Премьерным спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Главный герой балета - испанский художник Франсиско Гойя, противоречивая фигура, человек со сложной судьбой, тяжёлым характером и огромным талантом. Его жизнь и творчество не раз оказывались темой художественных произведений, о нём писали романы, снимали фильмы, создавали музыку.

В этом зрелищном спектакле примут участие ведущие солисты театра - заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Анар Микаилов, Джамиля Керимова и Аян Эйвазова.

Спектакль будут отличать монументальные, зрелищные декорации и прекрасные костюмы. Премьера балета "Гойя", несомненно, станет одним из самых ярких и важных событий в рамках торжеств, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

(Автор: Джани Бабаева)

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