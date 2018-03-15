Азербайджанские актеры зовут Весну (ФОТО)

15 марта 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку в дни праздника Новруз вниманию юных зрителей будет представлена постановка "Gəl baharım, gəl yazım" ("Приди весна"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен на основе одноименного произведения Ханым Гасановой.

Режиссер спектакля – Анар Бабалы, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, постановщик танцев – Лала Гаджиева, ассистент режиссера – Кенуль Керимова.

В постановке заняты заслуженная артистка Мехрибан Ханларова, актеры Рамин Шихалиев, Вюсал Халыгоглу, Джумшуд Зейналов, Вюсал Мустафаев, Рашад Бахтияров и многие другие

Среди героев спектакля любимые новрузовские персонажи - Кечал и Кёса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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