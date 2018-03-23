На Площади фонтанов в Баку продолжаются праздничные гулянья (ФОТО)

23 марта 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку при организации министерства культуры и туризма Азербайджана, Национального бюро по пропаганде туризма и Главного управления культуры и туризма столицы проходит фестиваль Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В фестивале принимают участие музыкальные ансамбли и коллективы народного творчества из регионов, а также известные исполнители. В ходе организованной ярмарки в праздничные дни иностранные туристы и местные жители имеют возможность ближе ознакомиться с национальной кухней и образцами декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль продлится до 25 марта.

Напомним, что 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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