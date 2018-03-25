Анвер Садыгов выступил с концертом в честь открытия Renever Studio (ВИДЕО, ФОТО)

25 марта 2018 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, руководитель ансамбля "Qaytağı", гармонист Анвер Садыгов открыл в Баку музыкальную студию Renever Studio, сообщает Trend Life.

В честь праздничного вечера гостям была представлена концертная программа с участием ансамбля "Qaytağı", народного артиста, эстрадного исполнителя Аббаса Багирова, заслуженного артиста, джазового пианиста Эмиля Афрасияба и других. Ведущим вечера был телеведущий Рахиб Азери, который рассказал об успехах Анвера Садыгова в творческой жизни, отметил его вклад в развитие национальной культуры. Открытие Renever Studio направлено на дальнейшее развитие национального музыкального искусства, реализацию различных проектов в области культуры.

Среди гостей были народный артист, руководитель ансамбля "Гая", кавалер ордена "Шохрат" Рауф Бабаев, заслуженный деятель искусств, композитор Айгюн Самедзаде телеведущие Гаджи Нуран Гусейнов, Джейхун Али и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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