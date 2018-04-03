В Баку прошел гала-вечер Международного фестиваля искусств "Testene Art Baku" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Мардакян подведены итоги второго Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Фестиваль-конкурс проходит при совместной организации Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Дж. Гаджиева при поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления культуры и туризма города Баку Назим Алиев отметил, что в фестивале-конкурсе принимали участие около 300 молодых дарований из Азербайджана, а также из России, Италии, Израиля и других стран. Было отмечено, что проведение данного конкурса способствует развитию отношений в области культуры между странами. Назим Алиев поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов в их творческой деятельности.

Далее состоялась церемония награждения победителей II Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku". Конкурс проводился в следующих номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, изобразительное искусство, фольклор, мода и дизайн. Обладателем Гран-при стал Рза Хосровзаде (категория вокал – эстрадное исполнение).

После награждения состоялся гала-концерт победителей конкурса, которые представили гостям интересные музыкальные номера, продемонстрировав свой талант и мастерство.

В состав жюри вошли - поэт, автор слов к песням многих российских исполнителей Виктор Пеленягрэ (Молдова), народный артист России, исполнитель Ренат Ибрагимов, композитор, пианист, профессор Литовской академия музыки и театра Артурас Анкскаускас, скрипач, профессор Литовской академия музыки и театра Петрас Кунка.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.