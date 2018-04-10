Cмесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

10 апреля 2018 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" (Жемчужины этнической музыки), 19 апреля в 19.00, со своей группой выступит Маалем Хоуссам Гуиниа – исполнитель из Марокко в стиле гнауа, сообщает Trend Life. Вечер организован при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

Музыка гнауа является одним из самых важных направлений в богатом и разнообразном культурном наследии Марокко. Музыка гнауа (gnawa) - смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Она сочетает в себе не только музыку, но и акробатические танцы, что символизирует её как молитву и как праздник жизни. Гнауа - термин, имеющий два значения в культурном аспекте. Он используется для определения как религиозно-духовного порядка, традиционного для народа с идентичным названием, и собственно как музыка, отображающая их духовную жизнь.

Суть марокканского фолка - постепенно завораживающее нагнетание, ритмические узоры, захватывающие слушателя, обертывающие его сетями ритма, который все стремительнее и стремительнее уносит сознание. Каждая музыкальная композиция представляет собой симбиоз текстов и изящной мелодии, песни гнауа сопровождаются традиционными танцами африканских племен.

На международном уровне этот жанр был представлен такими известными исполнителями как Джимми Пейдж и Роберт Плант из группы Led Zeppelin, композитор Адам Рудольф, джазовый пианист и композитор Рэнди Вестон, бас-гитарист Билл Ласвелл. В этом году группа Innov Gnawa была номинирована на премию Грэмми в номинации "Лучший танец". Ежегодно в городе Эссаурия (Марокко) проходит Международный музыкальный фестиваль гнауа (Gnaoua World Music Festival).

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az

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Напомним, что в рамках "Жемчужины этнической музыки" прошли концерты исполнителей этнической музыки из Румынии, Молдовы, Турции, Греции и других стран. Международный центр мугама также успешно реализовал проект "Sound Waves" с участием этнических музыкантов из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран, которые вместе с азербайджанскими музыкантами представили синтез музыкальных культур народов.

(Автор: Вугар Иманов)

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