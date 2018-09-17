Азербайджанские актеры отвезут "Предложение" в Турцию (ФОТО)

17 сентября 2018 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр YUĞ примет участие в V Международном фестивале встреч городских театров (Şehir Tiyatroları Buluşması), который пройдет в конце октября - начале ноября в Адане (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале коллектив азербайджанского театра выступит с постановкой "Təklif. Elçilik" ("Предложение") по произведению Антона Чехова.

Режиссер-постановщик – Гюнай Саттар, художник-постановщик – заслуженный художник Рашид Шериф, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В спектакле заняты - заслуженный артист Видади Гасанов (Степан Степанович Чубуков), актеры Зюмруд Гасанова (Наталья Степановна) и Эльгюн Гамидов (Иван Васильевич Ломов).

Действие происходит в усадьбе Чубукова. Иван Васильевич Ломов приезжает к своему соседу, Степану Степановичу Чубукову, чтобы просить руки его дочери. Чубуков счастлив, что Ломов приехал за этим, а не чтобы взять денег взаймы, и зовёт дочь. Оставшись наедине с Натальей Степановной, Иван Васильевич начинает подготовленную заранее речь, в которой касается и якобы принадлежащих Ломовым Воловьих Лужков. Но Наталья Степановна возмущённо прерывает его, утверждая, что Воловьи Лужки принадлежат Чубуковым. Разгорается скандал. Присоединившийся к спору Степан Степанович, выгоняет Ломова из дома. Узнав о цели визита, Наталья Степановна требует вернуть Ломова назад. Она готова признать, что Воловьи Лужки принадлежат Ломовым, и заводит отвлекающий разговор об охоте. Но тут же разгорается новый спор: чья охотничья собака лучше - ломовский Угадай или чубуковский Откатай. Спор разгорается с новой силой, когда к нему присоединяется Степан Степанович. Ломов падает замертво, и, едва он приходит в себя, Степан Степанович быстро благословляет их на брак. Наталья Степановна и Ломов продолжают спорить о собаках.

(Автор: Джани Бабаева )

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