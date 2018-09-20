New Life Brass: трубачи из России приехали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли на сцене Международного центра мугама выступил российский ансамбль духовых инструментов – квинтет "New Life Brass" имени Т. Докшицера, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выступление музыкантов получилось ярким и запоминающимся. Участники квинтета: Евгений Гурьев (труба), Максим Штода (труба), Владимир Мезенцев (валторна), Рамиль Ахмадулин (тромбон) и Максим Макушев (туба) покорили бакинскую публику органичной инструментальной игрой и неповторимой харизмой.

На вечере были исполнены "Турецкий марш" Вольфганга Амадей Моцарта, "Te deum" Марка-Антуана Шарпантье, "Маленькая фуга" Иоганна Себастьяна Баха, ария Калафа из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини.

New Life Brass - классический квинтет медных духовых инструментов, создан в 2009 году студентами РАМ им. Гнесиных. Ансамбль объединил музыкантов разных стран (Россия, Казахстан, Беларусь) и разных национальностей, что придало ему особую неповторимость. Коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень, активно участвуя в различных конкурсах и фестивалях.

Репертуар ансамбля охватывает значительную часть мировой музыкальной культуры и включает в себя популярные классические, джазовые и эстрадные сочинения.

Выступление музыкантов в Баку было встречено оглушительными аплодисментами публики.

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября в Баку проходит X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Джани Бабаева )

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