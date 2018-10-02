Судьбу артиста из Азербайджана покажут в России (ФОТО)

2 октября 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна принимает участие в 5-м Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья, сообщили Trend Life в театре.

Фестиваль проходит со 2 по 9 октября в Махачкале (Дагестан/Россия).

На фестивале коллектив азербайджанского театра выступит с постановкой "Судьба артиста" по пьесе известного азербайджанского драматурга, народного писателя Эльчина Эфендиева. Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Спектакль не только рассказывает о жизни и творчестве азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского, но и погружает зрителя в атмосферу начала 20 века, когда в Азербайджане царил нефтяной бум.

Фестиваль проводится в Махачкале раз в два года. Он нацелен на укрепление межрегиональных и международных культурных связей, обмен творческим опытом.

Программа фестиваля ознакомит театральное сообщество с актуальным состоянием современного театра. 15 коллективов русских театров, в том числе труппы из Азербайджана, Грузии, Германии, России, Албании, Швеции, покажут свои спектакли.

(Автор: Джани Бабаева)

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