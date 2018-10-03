В Баку состоялась презентация фильма "Ильяс Эфендиев и три Карабахнаме" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась презентация документального фильма "İlyas Əfəndiyev və üç Qarabağnamə" ("Ильяс Эфендиев и три Карабахнаме"), посвященного выдающему прозаику, драматургу, народному писателю Ильясу Эфендиеву, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие видные общественные, известные представители науки, литературы, культуры и искусства. На мероприятии минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Автор сценария фильма Видади Гусейнов отметил, что документальная лента подготовлена на основе трех произведений выдающегося писателя. Автор идеи фильма – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

Было отмечено, что у великих писателей есть дата рождения, но нет даты смерти. Они – бессмертны. Несмотря на то, что Ильяса Эфендиева нет с нами уже двадцать два года, спектакли, поставленные по его пьесам, актуальны по сей день. С течением времени читатели и зрители еще лучше узнают его произведения, открывают их заново.

Тема Карабаха красной нитью проходит через творчество Ильяса Эфендиева. Своими произведениями он довел до всего мира бесконечную любовь к Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Родины.

Подчеркнув, что произведения Ильяса Эфендиева всегда актуальны, Видади Гусейнов сказал, что пока есть азербайджанская литература, будут жить и созданные писателем неповторимые образцы прозы.

После показа документального фильма выступившие - доктор искусствоведения Марьям Ализаде, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров поделились впечатлениями о картине, рассказали о творчестве выдающегося писателя.

Было отмечено, что документальный фильм – один из сложнейших жанров кинематографии и высоко оценена работа творческого коллектива, который отразил славную историю азербайджанского театра. Ильяс Эфендиев всегда был покровителем азербайджанского театра, неутомимо трудился во имя его развития. Ильяс Эфендиев, заложивший основу лирико-психологического жанра в азербайджанской драматургии, приложил усилия для формирования нескольких поколений актеров.

Коснувшись значения таких фильмов в воспитании молодого поколения в патриотическом духе, выступившие отметили, что фильм еще раз свидетельствует о бесконечной любви мастера к нации, Родине.

Выступившая от имени семьи внучка писателя Гюнай Эфендиева выразила признательность творческому коллективу фильма, и организаторам мероприятия.

Отметив, что тема Карабаха занимает особое место в творчестве писателя, Гюнай Эфендиева подчеркнула, что в фильме отражены мысли ярких представителей азербайджанской культуры.

"Это экранное произведение посвящено не только Ильясу Эфендиеву, оно вновь напоминает нам о великих личностях Карабаха. Мы вспоминаем Хуршидбану Натаван, Сулеймана Сани Ахундова, Юсифа Везира Чеменземинли, Абдуррагим бека Ахвердиева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Хана Шушинского, Сеида Шушинского, Бюльбюля, Рашида Бейбутова и других, которых я не назвала. Каждый из них – символ Карабаха. Мечтаю о том, чтобы в Шуше, Джыдыр дюзю прозвучала увертюра к опере "Кероглу" Узеира Гаджибейли, были прочитаны стихи Натаван", - добавила Гюнай Эфендиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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