Великобритания глазами азербайджанских художников

13 октября 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер 14 октября состоится пленэр "Великобритания глазами азербайджанских художников", сообщили Trend Life в организаторы пленэра.

Мероприятие организовано по инициативе посольства Великобритании в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan, Министерства культуры Азербайджана и общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

В пленэре примут участие как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения.

Пленэр пройдет на открытой площадке галереи Art Tower. Свои работы художники посвятят Великобритании, обычаям, традициям, культуре, а также живописным ландшафтам и продемонстрируют свое восприятие этой уникальной по красоте страны. Мероприятие направлено на укрепление культурных связей между Азербайджаном и Великобританией путем проведения совместных мероприятий в сфере искусства.

Художественный пленэр, предполагающий не столько традиционное "воспроизведение в живописи естественного освещения и воздушной среды", сколько работу художников на открытом воздухе, вне помещения. Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции.

Посетить мероприятие можно с 14:00 до 17:00. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az,

(Автор: Джани Бабаева)

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