Яркая прогулка по Великобритании не уезжая из Баку (ФОТО)

15 октября 2018 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер состоялся пленэр "Великобритания глазами азербайджанских художников", сообщает Trend Life.

В пленэре приняли участие как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, среди них – Эльдар Бабазаде, Намиг Исмаилзаде, Лейла Оруджова, Камилла Мурадова, Айтян Абдуллаева, Илаха Гарибова, Фатима Агаева, Камилла Мусаева, Кенюль Джабарова, Руслан Ковалёв, Нуран Аллахвердиева.

Свои произведения художники посвятили Великобритании, обычаям, традициям, культуре, а также живописным ландшафтам и продемонстрировали свое восприятие этой уникальной по красоте страны. Кстати, некоторые из участников пленэра уже посещали Великобританию, поэтому, создавая свои художественные произведения авторы опирались на впечатления об этой стране. Было отмечено, что проект направлен на укрепление культурных связей между Азербайджаном и Великобританией путем проведения совместных мероприятий в сфере искусства.

Произведения художников получились яркими и живописными, при взгляде на них возникает желания совершить путешествие по Великобритании - прогуляется по шумному Лондону, посетить средневековые замки Уэльса, побывать в Кембриджском университете…

Мероприятие организовано по инициативе посольства Великобритании в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan, Министерства культуры Азербайджана и общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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