Потрясающий джем-сейшн бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)

17 октября 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Потрясающим jam session запомнился очередной день Бакинского международного джаз-фестиваля (Вaku International Jazz Festival 2018) на сцене в Rotunda Jazz Club (Landmark), сообщает Trend Life.

Ветеран нашей эстрады Гасым Халилов и бакинцы, которые живут и работают за рубежом, популярный пианист Леонид Пташка (Израиль) и гитарист-виртуоз Гасан Багиров (Россия) представили гостям джазовую импровизацию.

Джем-сешн (также джем-сэшн, джем-се́йшен или джем-сешен; от англ. jam session) - совместная последовательная индивидуальная и общая импровизация на заданную тему. Музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определённого соглашения, либо когда взять инструмент и выступить может каждый из присутствующих.

Бакинский международный джаз-фестиваль проходит с 14 по 28 октября. Джаз-фестиваль в Баку – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Вугар Иманов)

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