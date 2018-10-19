Ищите женщину…- любовь, удивление, азарт и ревность в Баку

19 октября 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер 14 ноября состоится открытие персональной выставки Ширин Бахчи под названием "Женщины и эмоции", сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

"Эмоции и женщина - это практически слова-синонимы, так как одно сложно представить без другого. Страсть, любовь, удивление, азарт, ревность и адреналин… - ищите женщину. Любая жизнь становиться пресной без эмоций, а творчество скучным, если его не направляет муза. А женщина – это букет эмоций в одном флаконе. Недаром картины самых великих художников либо посвящены, либо подпитаны женскими эмоциями. Искусство – это лучшее зеркало для отражения всех оттенков палитры эмоций, особенно когда художник – женщина.
Вы никогда не сможете вспомнить ни одну женщину, живущую только одним чувством, полностью счастливую или полностью печальную, это море, где штиль сменяется бурей, а шторм рано или поздно превращается в легкий бриз со спокойными волнами. Имя этому - женщина и эмоции", - говорится в сообщении организаторов выставки.

Организаторы экспозиции - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерство культуры Азербайджана и Arts Council Azerbaijan.

Выставка продлится до 16 ноября. Вход свободный

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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